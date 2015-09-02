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وزير الصحة يطمئن على مصابي حريق «مجمع أرامكو»

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وزير الصحة يطمئن على مصابي حريق «مجمع أرامكو» وزير الصحة يطمئن على مصابي حريق «مجمع أرامكو»

    تفقد وزير الصحة م. خالد الفالح في زيارة لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الاثنين مصابي حادث حريق أحد المجمعات السكنية التابعة لشركة أرامكو الذي اندلع بداية هذا الاسبوع، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من حصول المصابين على أفضل الخدمات الصحية والعلاجية المطلوبة.

واطلع م. الفالح برفقة م. أمين الناصر رئيس أرامكو المكلف على كافة الاستعدادات والتجهيزات، وكان في استقباله د. هاني الخالدي المدير التنفيذي للشؤون الطبية والإكلينيكية بالمستشفى، واستمع إلى شرح عن سير الخدمات المقدمة للمصابين من الكوادر الطبية والتمريضية التي أثمرت عن إسعاف وعلاج الحالات المصابة.

والتقى المصابين وذويهم المتواجدين في أجنحة التنويم واستمع إلى احتياجاتهم التي وجه بسرعة تنفيذها، حاثاً كافة العاملين على بذل أقصي الجهود الممكنة لخدمة المصابين.

بدوره، أوضح العقيد علي القحطاني المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية أنه قد غادر المستشفى (48) مصاباً ومازال (32) يتلقون العلاج اللازم، مشيراً إلى أن المصابين محل العناية والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد ضحايا حريق المجمع عشر وفيات و259 إصابة.

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