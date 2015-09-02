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نقابة المحامين تشطب 505 محامين لعدم اشتغالهم بالمهنة ومخالفة شروط القيد

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نقابة المحامين تشطب 505 محامين لعدم اشتغالهم بالمهنة ومخالفة شروط القيد نقابة المحامين تشطب 505 محامين لعدم اشتغالهم بالمهنة ومخالفة شروط القيد
أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة تنقية وضبط جداول القيد، أن اللجنة اتخذت خلال الأيام الماضية قرارات بشطب وإسقاط قيد 505 محامين من المخالفين لشروط القيد وغير الممارسين للمهنة.

وقال "صلاح" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة عقدت جلستين خلال الأيام الماضية، أسقطت خلال الجلسة الأولى عضوية 300 محام، وخلال الجلسة الثانية شطبت 205، بجانب حالات أخرى فردية يتم اتخاذ قرارات بشأنها يوميا ما بين شطب وإحالة لجدول غير المشتغلين.

وأضاف "صالح" أن اللجنة فحصت ملفات هؤلاء المحامين وتبين اشتغالهم بمهنة المحاماة، بجانب التأمين على الكثير منهم فى وظائف أخرى، وآخرين صدرت ضدهم أحكام قضائية فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
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