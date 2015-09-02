السيسى يهنئ نظيره الصينى بعيد الانتصار.. ويؤكد: نقدر جهود تطوير العلاقات

ألقى الرئيس الصينى كلمة رحب فيها بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية القمة الثنائية بقاعة الشعب الكبرى ببكين.

وقال شى جين بينج، يسعدنى أن ألتقى بكم مرة أخرى فى بكين وارحب بحضوركم للاحتفال بالذكرى السبعين لانتصار الشعب الصينى، وأود أن أقول إن حرص مصر على المشاركة بطابور العرض العسكرى دليل على اهتمامكم واهتمام الحكومة المصرية لتطوير العلاقات المصرية الصينية.

وأضاف الرئيس الصينى أن مصر تحت قيادتكم حققت إنجازات عديدة أبرزها قناة السويس الجديدة، التى تعزز التماسك والرحمة الوطنية، مشيرا إلى أن التأثير والنفوذ المصرى إقليميا ودوليا يزداد باستمرار، وإننى أهنئكم على ذلك وأتمنى للشعب المصرى المزيد من الإنجازات.

وقال الرئيس الصينى، لقد شهدت مسيرة العلاقات المصرية الصينية منذ زيارة قيادتكم لبكين فى ديسمبر الماضى توطيدا للتعاون فى كافة المجالات، فقد تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة وعقدت مجموعة من الاجتماعات المتخصصة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية، ونحن مستمرون فى الحفاظ على الاتصالات والتنسيق المستمر، وتسعى لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بيننا بشكل مستمر.

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة فى بداية مباحثات القمة، قال فيها إننى أهنئكم والشعب الصينى بالعيد السبعين بالانتصار، وكان من الضرورى أن نحضر هذه المناسبة، وهناك قوة مصرية تشارك فى العرض العسكرى، تأكيدا لمشاركة الشعب المصرى للشعب الصينى احتفاله بهذه المناسبة.

وأضاف الرئيس السيسى، لقد أطلقنا علاقة إستراتيجية بين مصر والصين وتقدر الجهود والخطوات التى تمت على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن هذه هى الزيارة الثانية التى يقوم بها لبكين، وإننا نتطلع لزيارة فخامتكم لمصر.

أضاف السيسى: المشروعات التى تم التشاور بشأنها تتحرك بخطوات تحتاج إلى دعمكم ومساندتكم.

- وصول الرئيس السيسى لقاعة الشعب الكبرى ببكين



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