صحف بريطانية تكشف أن دراسة فوائد السيجارة الإلكترونية مدعومة من شركات التبغ

تأكيداً لما نشرته "الرياض" يوم الأربعاء 11/11/1436ه على لسان خبراء صحيين وفريق توعية الشباب التطوعي حول الشكوك في الدراسة البريطانية الصادرة من وزارة الصحة البريطانية عن ايجابيات في السيجارة الالكترونية وأنها اقل ضرراً والتحذير من تصديق مثل هذه الدراسات، كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن تحقيقات صحية أوضحت أن هذه الدراسة التي نشرها مجلس الصحة الأسبوع الماضي والتي بينت أن السجائر الإلكترونية آمنة ليست صحيحة وأنها دراسة مدفوعة الثمن من الشركات الصانعة والمسوّقة لأجهزة السجائر الإلكترونية.

وقال أستاذ وعالم الأبحاث المتخصص في المسرطنات د. فهد الخضيري إن نشرها على أنها حقيقة مطلقة وجازمة أمر مستغرب ومخالف لأبجديات البحث والنشر العلمي، مؤكداً بأنها دراسة مضللة ومضرة، ويجب تحذير الناس من تصديقها وخاصة بعد أن أثبتت التحقيقات الصحية أنها مدفوعة من شركات التبغ.

من جانبهم، قال فريق توعية الشباب التطوعي أن هذا الكشف يدل على أن شركات التبغ متغللة في أوساط كثيرة، ويستلزم الحذر من أساليبها وطرقها، والتحقيق مع كل من يحاول الترويج لها بأساليب البحث والالتفاف على الانظمة، وأشاد فريق توعية الشباب التطوعي بسرعة رد الصحافة السعودية وخاصة جريدة "الرياض" على ما نشر، ودعم الجهات التوعوية ونشر التثقيف الصحي حول هذه القضية، بما ساهم في عدم تأثيرها على نشر التبغ والترويج له.

ونوه فريق توعية الشباب التطوعي بأن تدخين السجائر مضر بالصحة وله سلبيات لا يمكن حصرها ويسبب أمراضا عدة وهو قاتل بطئ، مطالباً الجهات الصحية والجمعيات الخيرية المتخصصة بأن تقوم بدورها وأن لا تستسلم أمام هذا المرض، وان تساهم في توعية النشء بمخاطر هذا التبغ واثاره النفسية، وأن تقدم التوعية المكثفة والمقننة، ومواجهة التسويق الخفي لشركات التبغ، وأن تطور برامجها بما يتناسب مع الواقع.

«توعية الشباب» يطالب جهات مكافحة التدخين أداء دورها في التوعية وتطور أساليبها التثقيفية

وكان مدير الصحة العامة وأحد المديرين التنفيذين في المجلس الصحي البريطاني البروفيسور ديفد فينتونً قد هاجم تلك الدراسة، قائلاً إنها ليست دقيقة وليس صحيحة على الإطلاق وأن هناك شكوك حول تمويل تلك الدراسة، وقد تبين ان قرار مجلس الصحة البريطاني كان مبني على دراسة تم إجرائها بدعم من شركات تروج للسجائر الإلكترونية حسب ما كشفته الصحافة البريطانية.

وتبلغ تجارة السجائر الالكترونية في بريطانيا ما يقارب ٣٥٤ مليون جنيه إسترليني بالسنة، وللأسف يتعاطاها حوالي مليونين ونصف المليون شخص معظمهم من المراهقين الذين يستخدمونها لكي لا تظهر رائحة التبغ عليهم.

وذكر خبير أبحاث في مجلة لانسيت العلمية الشهيرة أن هذه الدراسة مدعومة ومدفوعة الثمن من شركات تصنيع أجهزة السجائر الإلكترونية، وأن الباحث كارل فاقيستروم قد أوضح في شفافية أن شركات التدخين تدعمه كباحث رئيس، وكذلك مشاركة 11 باحثاً آخر في عدة دراسات متفرقة، أشهرهم الإيطالي ريكاردو بولوسا الذي عمل مستشاراً علمياً لشركات التبغ، فعباراتهم "أنها آمنة" لم تكن جازمة ومؤكدة بل كانت مترددة ومشككة ولم تجزم بشكل قوي.