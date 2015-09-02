«العربية المفتوحة» تستعد لاستقبال الطلاب المستجدين الإثنين المقبل

أكمل فرع الجامعة العربية المفتوحة استعداداته لاستقبال الطلاب المستجدين الراغبين في الالتحاق بفرع الجامعة في المملكة للعام الجامعي 2015/2016م والذي يبدأ اعتباراً يوم الاثنين المقبل.

وأوضح د. سالم بن مطر الغامدي مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة، أن الفرع عمل هذا العام على تشكيل فرق عمل للإرشاد الأكاديمي من خلال الأقسام الأكاديمية ليقوموا بتقديم خدمة الإرشاد الأكاديمي للطلاب والطالبات المستجدين والراغبين في الالتحاق بالدراسة في الجامعة. وأشار د. الغامدي إلى انه سيتم خلال الفصل الحالي الاستمرار في تقديم خدمة «Ask Me» والتي انطلقت من خلال المجلس الطلابي الفصل الماضي، بهدف الاستفادة من الطلاب الملتحقين بالدراسة في فرع الجامعة سابقا ليقوموا بمساعدة الطلاب المستجدين على إنهاء إجراءات القبول والالتحاق بالدراسة في الفرع والتعريف بمزايا الالتحاق بالدراسة في الجامعة.

وكشف الغامدي، أن الفرع اتخذ مجموعة من التدابير الفنية لاستقبال الطلاب المستجدين، من أبرزها التطوير المستمر للبنية التحتية للخدمات الإليكترونية في الفرع وذلك في إطار التطوير المستمر لهذه الخدمات، وأتى تواكب التطورات التقنية العالمية لتحقيق المزيد من الفعالية للتعليم الإلكتروني المطبق في فرع الجامعة.

وأفاد بأن التقدم بطلبات الالتحاق للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة سيكون متاحاً إلكترونياً اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، حيث يقوم الطالب بعد تعبئة نموذج الالتحاق بمراجعة فرع الجامعة في الرياض أو المراكز التابعة له في المدن الأخرى وإنهاء الإجراءات التي لن تستغرق أكثر من دقائق.