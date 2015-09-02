74% من الشباب يتهيبون التخطيط.. ومركز الملك سلمان يتدخل

يخصّص مركز الملك سلمان للشباب خمس محطات رئيسة لحياة الشباب، في مبادرة "خطَط"، التي تستهدف تأهيل الشباب وتدريبهم على تطوير وتنظيم حياتهم الشخصية اليومية في مجالات مختلفة.

وستُنفذ المبادرة في عامها الثاني، في أربع مناطق خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بداية من جامعة الملك عبدالعزيز بمحافظة جدة، وستتناول خمس محطات مهمة في حياة الشباب، هي: "الحلم: صناعة الواقع" للدكتور إبراهيم علوي خبير الموهبة والإبداع، و"التخطيط: مشروع حياة" لخبير التخطيط الشخصي خالد السبر، والمحطة الثالثة عن التخطيط المالي بعنوان "المال: ادخار واستثمار" للدكتور كمال شعبان عبدالعال خبير التطوير المالي، و"الاتصال: عين التواصل" للدكتور فهد السنيدي خبير الاتصال والإعلام، والخامسة عن تقييم الأداء الشخصي بعنوان "قياس الأداء: بوصلة الأهداف" لإبراهيم نياز خبير قياس الأداء.

وأشار المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب هاني بن مقبل المقبل، إلى أن المركز يسعى نحو إيصال رسالته المعنية بدعم وتحفيز الشباب، وتأسيس روح المبادرة وترسيخها لديهم، والإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة، من خلال استيعاب أفكارهم وتبنيها، ودعم المبادرات الشبابية، وتعزيز روح المشاركة لدى الشباب وحثهم على الابداع والعمل، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات المختلفة التي يعمل عليها المركز ضمن خطته الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الشباب ودعمهم.

وذكر أن مبادرة "خطط"، جاءت نتيجة دراسة أجراها المركز أظهرت أن 74 في المئة من الشباب السعوديين يعتقدون أن التخطيط عملية معقدة وصعبة وتحتاج إلى الفهم، لذا جاءت هذه المبادرة لمد الشباب بما يساعدهم ويتناسب مع طموحهم وقدراتهم، منوهاً إلى أن الملتقى يعمل على زيادة معرفة الشباب حول أبرز المفاهيم المتعلقة بالتخطيط في مجالات مختلفة، وإكسابهم المهارات المعينة على التخطيط الناجح والتحفيز الإيجابي وغرس روح المبادرة لديهم، من خلال خبراء محليين مختصصين كل في مجاله.

واعتبر أن "خطّط" من أوائل المبادرات الوطنية في المنطقة في مجال التخطيط للشباب، مؤكداً أن المبادرة شهدت تطويرا مرحليا في هذا العام، مضيفا "سيعمل المركز على تنفيذ هذه المبادرة في مناطق جديدة الأعوام المقبلة.

يذكر أن المركز سيعمل على نقل الملتقى على الإنترنت مباشرة، من خلال حسابه في اليوتيوب "مركز الملك سلمان للشباب". ويتيح المركز لجميع شباب المملكة الاستفادة من كل منتجات المبادرة من خلال موقعه على الإنترنت: "www.ksyc.org.sa "، التي تتضمن تدريبات وتمارين مختلفة في مجالات مختلفة في التخطيط، يمكن تحميلها مباشرة والاستفادة منها.