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المدارس المسيحية بإسرائيل فى اضراب مفتوح وتظاهرة تضامنية بالناصرة

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المدارس المسيحية بإسرائيل فى اضراب مفتوح وتظاهرة تضامنية بالناصرة المدارس المسيحية بإسرائيل فى اضراب مفتوح وتظاهرة تضامنية بالناصرة
تظاهر مئات المسيحيين مساء الثلاثاء أمام كنيسة البشارة فى الناصرة إحتجاجا على ما يعتبرونه تمييزا تمارسه الدولة العبرية ضد مدارسهم التى بدأت فى اليوم نفسه إضرابا مفتوحا احتجاجا على الإقتطاعات الحكومية فى تمويلها، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال اسقف الناصرة ورئيس طائفة اللاتين فى إسرائيل المطران بولس ماركوزو ان "ما نطالب به هنا ليس امتيازا بل العدالة لمدارسنا كما لسائر المدارس فى إسرائيل".

وأدلى الأسقف بموقفه هذا فى كلمة ألقاها أمام المتظاهرين الذين كانوا بغالبيتهم من الأمهات والتلامذة ورجال الدين والذين رفعوا لافتات كتب عليها " تريد انهاء المدارس المسيحية" و"المدارس المسيحية تطالب بالمساواة: تمويل كامل".

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مصر 365

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