القبض على 5 من متعاطى المخدرات و4752 مخالفة مرورية فى 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور ونائبه اللواء عادل زكى حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة ورصد المخالفات المرورية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4752 مخالفة تنوعت ما بين بدون رخصة قيادة ومخالفات متنوعة ومخالفات انتظار خاطئ.

كما تم ضبط 12 مخالفة تجاوز السرعة المقررة رادار و1467 مخالفة نـمــوذج 125 وتم حجز 61 توك توك.

وتم تحرير 70 مخالفة مطالع ومنازل الكبارى موقف عشوائى و100 مخالفة تصوير كاميرات، وتم فحص 10 سائقين وتبين تعاطى 5 منهم المخدرات اُثناء القيادة ، تم تحرير محاضر بالوقائع وأحيلت للنيابة لتولى التحقيق .

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