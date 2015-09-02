"التهرب الضريبى والجمركى" بالسويس تضبط 12 سيارة مهربة من الجمارك

قامت مباحث التهرب الضريبى والجمركى بالسويس بتنفيذ حملة تفتيش موسعة على السيارات المخالفة جمركيا من سيارات الجمارك والتى تعرض أموال الدولة للضياع واستخدامها من قبل أشخاص لا ينطبق عليهم الإعفاءات التى قررتها الدولة لمن يستحق الإعفاء.

كان اللواء محمد شريف العجماوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، تلقى إخطارا من اللواء محمد توفيق وكيل الإدارة والعميد مسعد أبو سكين مدير مباحث منطقة القناة للضرائب والرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريبى بالسويس بتنفيذ حملة تفتيش موسعة بالسويس.

وقامت الحملة بتنفيذ الحملة عن طريق الكمائن الأمنية بمداخل ومخارج محافظة السويس، وداخل الشوارع الرئيسية فى محافظة السويس.

وتمكن الرائد محمد صابر رئيس مباحث التهرب الضريب والجمركى من ضبط 12 سيارة مخالفة جمركيا وتم حجزهم بجمرك السويس.