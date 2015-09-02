الأمن يوجه ضربة ل «تجار الموت» ويحبط تهريب وترويج كميات كبيرة من المخدرات

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت خلال أشهر (جمادى الأولى، وجمادى الاخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال) من هذا العام من القبض على (1309) متهمين منهم (453) سعودياً بالإضافة إلى (856) متهماً من (35) جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة، وذلك في عمليات أمنية واجه رجال الأمن في عدد منها مقاومة مسلحة تم التعامل معها بمقتضى الأنظمة، ونتج عنها مقتل (اثنين) وإصابة (تسعة) من المتورطين في جرائم تهريب وترويج المخدرات، واستشهاد رجل أمن وإصابة (25) آخرين بإصابات مختلفة، كما تم فيها ضبط (703) أسلحة متنوعة مع المهربين والمروجين.

وأوضح المتحدث الأمني بأن العمليات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المختلفة، كما تم ضبط مبالغ نقدية بلغ مجملها (16,925,727) ريالاً.

الى ذلك أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ان الجهات الأمنية لا تستبعد استغلال موسم الحج لتهريب مخدرات مؤكدا أن رجال الجمارك لديهم الخبرات في التعامل مع هذه المناسبات وكشف التركي عن انخفاض نسبة التهريب في الحدود الجنوبية منذ بدء عملية عاصفة الحزم.