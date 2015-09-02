تطبيق 40 تعديلاً على نظام العمل تركز على التفتيش والعقوبات

أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبدالله أبوثنين أن الوزارة بصدد تطبيق 40 تعديلاً على نظام العمل، في الخامس من شهر محرم المقبل منها ما يخص التفتيش، ومنها ما يتعلق بالعقوبات المفروضة.

وقال خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس وأدار حواراتها رئيس لجنة الموارد البشرية صالح الحميدان إن عقوبات الغرامات المالية تتراوح بين 1000 و100 ألف ريال، وقرار إغلاق لمدة محدودة، أو إغلاق نهائي للمنشآت المخالفة، وإن وكالة التفتيش وجدت لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية نظام العمل وأهمية تطبيق اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم سوق العمل.

وكشف أن الوكالة منذ إنشائها قبل بضع سنوات قامت ب124,892 زيارة لعدد من المنشآت رصدت أكثر من 34 ألف مخالفة، منها أكثر من 3337 مخالفة للمادة 39 و4479 مخالفة للتأنيث، و1362 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، مبيناً أنه صدر بحق هذه المخالفات قرارات منها 10 مخالفات تم إيقاف حسابها، و678 مخالفة أحيلت إلى لجنة التوطين، مشيراً إلى أن مبالغ المخالفات المحصلة بلغت أكثر من 31 مليون ريال.

وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش إلى أن الوكالة تواجه جملة من التحديات تتمثل في تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافياً، وضعف التواصل مع بعضها، وعدم التعاون من بعض المنشآت وعدم توحيد عناصر التفتيش، منوهاً بحرص الوزارة على تطوير العمل التفتيشي، حيث أوجدت عدة مشاريع لهذا الغرض.

وقدّم أبو ثنين تعريفاً ببرنامج "حماية الأجور" ومزاياه، وآلية عمله، مبيناً أن البرنامج بمثابة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام هذه المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما.

وأضاف إن فوائد البرنامج عديدة تتمثل في ضمان صرف الأجور دون تأخير، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن الوزارة في تطبيق هذا النظام يتم بشروط الحفاظ على سرية المعلومات.