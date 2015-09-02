المملكة احتضنت مئات الآلاف من العراقيين والسوريين وصححت أوضاع 450 ألف يمني

بدأت أمس، أعمال الملتقى العلمي "اللجوء وأبعاده الأمنية والاجتماعية"، الذي تنظمه كلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بمقر الجامعة في الرياض بحضور عربي ودولي واسع.

واستعرض الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين د. نبيل عثمان، مشكلات اللجوء في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً المنطقة العربية التي تواجه تحديات كبيرة في هذا الإطار، موضحاً ارتفاع وتيرة اللجوء إلى 42500 لاجئي يومياً، بزيادة أربعة أضعاف خلال الأعوام الأربعة الأخيرة. وأشار الممثل الإقليمي إلى أن عدد اللاجئين وصل إلى 60 مليون لاجئ ونازح في مختلف دول العالم، وأن 126 ألف لاجئ فقط تمكنوا من العودة إلى أوطانهم في العام 2014، ما يشكل تهديداً خطراً للأمن والسلم الدوليين.

وأشاد بالدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين، في دعم العمل الإنساني حول العالم وهو دور مشهود ومقدر من قبل العالم، مشيراً إلى احتضان المملكة لمئات الآلاف من اللاجئين العراقيين والسوريين واليمنيين، وتصحيح المملكة لأوضاع 450 ألف يمني على أراضيها وإتاحة فرص العمل والتعليم لهم.

وقال رئيس الجامعة د. جمعان رشيد بن رقوش، إن الملتقى يُنظم في إطار سلسلة من المناشط التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المجال التدريبي واللقاءات العلمية وفي القضايا الإنسانية، في سياق اهتمام الجامعة بمختلف قضايا الأمن الشامل، بما يعزز الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، عادّاً ظاهرة اللجوء من أهم هذه القضايا المعاصرة التي باتت تهدد استقرار العديد من دول العالم وخاصة في المنطقة العربية.

ممثل الأمم المتحدة: السعودية احتضنت مئات آلاف العراقيين والسوريين وصححت أوضاع 450 ألف يمني على أراضيها

وأضاف، أن الجامعة كانت سباقة إلى تنفيذ استراتيجيات مجلس وزراء الداخلية العرب في دراسة هذه الظاهرة أسباباً وأنواعاً وآثاراً وعلاجاً، سعياً منها إلى معالجة القضايا الإنسانية الملحة ومحاولة إيجاد الحلول لها وتحديد المسؤوليات لتخفيف المعاناة عن اللاجئين المتأثرين بالكوارث البشرية والطبيعية والأثر العميق الذي يحدثه النزوح واللجوء على البنيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ليس فقط لبلدانهم ولكن للمحيط الإقليمي والدولي عامة.

وأشاد بالدعم الكبير الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين، للمنكوبين واللاجئين في مختلف أنحاء العالم، إذ أصبحت المملكة الدولة المانحة الأولى عربياً والسابعة عشرة عالمياً، ولا بد من الإشارة إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي سيؤسس لمنهجية ذات أبعاد إستراتيجية للتعامل مع المنظمات الدولية في الشأن الإغاثي والإنساني.

وبدأت أعمال الجلسة الأولى للملتقى حول محور الإطار المفاهيمي للجوء، ونوقشت مجموعة من الأوراق العلمية، شملت: التعريف بالإطار القانوني للجوء والمصطلحات ذات الصلة في القانون الدولي، ومفاهيم اللجوء في الإسلام، فيما ناقشت الجلسة الثانية محور واقع وأبعاد اللجوء في الوطن العربي، من خلال أوراق عمل تمثلت في: الأبعاد الأمنية للجوء والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للجوء.

يذكر أن الملتقى سيناقش على مدار ثلاثة أيام أوراقاً تتناول محاور مختلفة، من خلال 112 مشاركاً ومشاركة من وزارات الداخلية، والإعلام والعدل، والصحة والجامعات في 15 دولة عربية، هي: الأردن، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، الصومال، العراق، فلسطين، قطر، جزر القمر، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، ومنظمات دولية ذات صلة بهذا المجال.