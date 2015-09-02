نائب خادم الحرمين يلتقي الرئيس اليمني

استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة مساء أمس، فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب استعراض ومناقشة آخر المستجدات وتطور الأوضاع في الجمهورية اليمنية خصوصاً فيما يتعلق بالوضع الميداني.

وثمن فخامة الرئيس اليمني مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه اليمن وشعبها خصوصاً فيما يتعلق بدعم الشرعية فيها، وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب اليمني.

من جهته، أكد نائب خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أن يحظى اليمن الشقيق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار.

حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.