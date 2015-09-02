سلطان بن سلمان يدشن أربع طائرات تحمل صور الحرمين ومعالم المملكة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمس الثلاثاء بجدة الطائرة الأولى للخطوط السعودي التي تحمل صوراً حضارية وتاريخية وسياحية للمملكة.

وشارك في التدشين رئيس هيئة الطيران المدني سليمان الحمدان، وومدير عام الخطوط السعودية صالح بن علي الجاسر وعدد من المسؤولين.

وفي بداية التدشين تفقد سموه الطائرة واطلع على مكوناتها وطاقتها الاستيعابية وخط سيرها ووجهاتها الداخلية والخارجية، كما التقى طاقم الطائرة وكذلك الفنيين الذين عملوا على تركيب الصور الحضارية والسياحية على جسم الطائرة الخارجي وجميعهم من المواطنين السعوديين المؤهلين.

عقب ذلك التقط سمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني الصور مع المختصين أمام الطائرة، ثم وقع اتفاقية مشاركة الخطوط السعودية في برنامج (عيش السعودية) الذي تنفذه الهيئة بمشاركة عدد من الجهات ويهدف إلى تعريف أبناء الوطن بوطنهم ونقلهم إلى المناطق للتعرف على مقومات الوطن وحضارته وتاريخه.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن المملكة انطلقت اليوم بتطور كبير ومتسارع انطلاقاً من مكانتها وأنها العصب والعمود الفقري للعالم العربي والإسلامي حيث يجب أن تكون المملكة دوماً في المركز الأول فهي بلد الحرمين الشريفين.

وأوضح سموه أن خادم الحرمين الشريفين يحث المسؤولين على التعاون للوصول لأعلى المستويات، والخطوط السعودية مؤسسة رائدة، وهي تمر بتطوير وتمييز للمنتج الوطني وسيكون هناك خطوات أكبر للطائرات التي تمثل شعار وطننا على الخارطة العالمية.

ونوه في تصريح صحافي الى أن الخطوط السعودية تقدم خدمات عالية الجودة وحصدت تقديراً عالمياً في التزامها بمواعيد الإقلاع والهبوط، والأهم من هذا الأيدي الوطنية من الطيارين والمهندسين الذين يعملون في الناقل الوطني بكل كفاءة ومهنية مشهود لها على المستوى العالمي.

وبين سموه "اليوم نحن لا نمثل السياحة الوطنية، بل نمثل الوطن، والذي قامت به الخطوط السعودية من تركيب الصور على أجسام الطائرات هو فكرة قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قبل 9 أعوام، وقد نهض المهندس صالح الجاسر واستوعب الفكرة ونفذها سريعاً، لتتزين طائرات السعودية بصور لوطننا العظيم وتجوب بها العالم لتكون جاذبة للانتباه ونحن بلد الإسلام والحرمين والحضارات، ونحن بلد وشعب متميز في جميع المجالات".

وأضاف رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني "خادم الحرمين الشريفين سيدي الملك سلمان يدعم مشروع عيش السعودية، وطلب أن يرى حفظه الله الطائرات وقد اكتست بصور ومعالم وطننا العظيم، وهو يسعد أن نقف شامخين معتزين بوطننا". وتطرق سموه إلى ما تمر به صناعة السياحة من تطور موضحاً أن "الدولة ترى أن صناعة السياحة مهمة لتنويع مصادر الدخل، وهذا الصيف لدينا أرقام استثنائية في السياحة، واستيعاب المواطنين في بلادهم وخلق فرص وظيفية غاية في الأهمية في المجالات السياحية والتراث الوطني بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعديل مسمى الهيئة لتكون السياحة والتراث الوطني توأمة وتنطلق بقوة وزيادة الدخل للاقتصاد، ولا يمكن البقاء معتمدين على النفط الذي تتداعى أسعاره الآن".

وذكر سموه أن "صناعة الطيران والنقل الجوي صناعة مهمة وهي قضية صناعة اقتصادية متكاملة، ونحن في هيئة السياحة آمنا بخلق سياحة اقتصادية متكاملة وقد بدأت ثمارها تظهر، وقد تمت مؤخرا الموافقة على إنشاء شركة التنمية والاستثمار السياحي الوطنية وهي شركة مملوكة بالكامل، وستدخل بثقل في تطوير المواقع السياحية، والمعارض والمؤتمرات وغيرها"..

وأضاف "مهمتنا كمسؤولين إبراز هذا الوطن ونقل المواطن إلى بلاده، وبرنامج عيش السعودية بدأ في الصيف وهناك 20 فريقاً زاروا مدنهم، وتعرفوا عليها، وعاشوا تفاصيلها، والتقوا سكانها، وكانت آراء الكثيرين منهم أنهم لم يتوقعوا أن وطنهم يحتوي على كل هذه المميزات والمنجزات لا يمكن أن يبقى المواطن معزولاً عن وطنه".

واستغرب سموه أن يكون المواطن السعودي لا يعرف عن وطنه الشيء الكثير "هذه المفاجأة جعلتنا نتحرك بتوجيهات قيادة الدولة رعاها الله أن يكون للجيل الجديد فرصة أن يعيش وطنه ويقابل المواطنين ويتعرف على الاستقرار والمعالم الحضارية التراثية ويلتقي بالمواطنين بكل أطيافهم، في تجربة تقربك إلى الوطن، وخلال الخمس سنوات المقبلة سيمر كل مواطن وطالب في المدرسة بتجربة على الأقل واحدة يعرف فيها وطنه ويزور مناطقه ويشاهد المنجزات الوطنية الكبرى".

من جهته قال صالح الجاسر في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن الخطوط السعودية سعيدة بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني فقد أصبحت السياحة الوطنية رافداً مهماً للاقتصاد الوطني وستعمل الخطوط السعودية على زيادة السعة المقعدية للوجهات التي تحظى بالجذب السياحي سنوياً، وأضاف أن الخطوط السعودية وهي تسعد بتبني مقترح هيئة السياحة والتراث الوطني المتضمن حمل عدد من الطائرات للمعالم والوجهات السياحية هو جزء من برنامج وطني طموح يهدف إلى عرض مقومات السياحة وتاريخ الوطن وحضارته على الشاشات المرئية ومجلات الخطوط السعودية لجميع المسافرين على طائراتها فهي الناقل الوطني وهذا واجبها وهي ملتزمة بذلك.

يذكر أن أربع طائرات ستحمل صور معالم المملكة وهي طائرات من طراز بوينج (777-300ER) تليها ايرباص 320 وإمبراير 170 ثم ايرباص (330-300)، وجاءت هذه الخطوة ضمن إطار التعاون الدائم والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (الناقل الوطني) والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في دعم السياحة الداخلية، وستحمل الطائرات الأربع المخصصة صور الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي وأبرز معالم المملكة التاريخية والسياحية لتجوب بها انحاء العالم وجميع المحطات الداخلية والإقليمية في رحلاتها المجدولة دولياً وداخلياً.