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جامعة أسوان تمنح اللقب العلمى لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم

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جامعة أسوان تمنح اللقب العلمى لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم جامعة أسوان تمنح اللقب العلمى لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم
قرر مجلس جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور منصور كباش رئيس الجامعة الموافقة على منح اللقب العلمى لثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بأسوان حيث قرر مجلس جامعة أسوان منح الدكتور محمد عبد المنعم محمد، اللقب العلمى لوظيفة أستاذ تخصص "الكيمياء العضوية" بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

وتمت الموافقة على منح الدكتور ناصر متولى على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ تخصص "رياضيات تطبيقية" بقسم الرياضيات بكلية العلوم والموافقة على منح الدكتور إسلام حلمى العزب اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد تخصص "الكيمياء العضوية" بقسم الكيمياء بكلية العلوم.

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