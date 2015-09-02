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هيا عبد السلام بإطلالات مفعمة بالحيوية والجمال

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هيا عبد السلام بإطلالات مفعمة بالحيوية والجمال هيا عبد السلام بإطلالات مفعمة بالحيوية والجمال

الثلاثاء 01-09-2015 09:38

عرفت الممثلة الكويتية الشابة هيا عبد السلام كواحدة من أيقونات الجمال في الخليج العربي، حيث تتطلع السيدات لمتابعة ستايلها وإطلالاتها باستمرار، ولنسهل عليك متابعة إطلالاتها الحيوية قررنا أن نستعرضها معك في السطور التالية:
تتمتع هيا عبد السلام بجسم ذو بنية صغيرة "بيتيت" وهو ما يساعدها على اختيار الإطلالات العصرية والتنسيقات الشبابية البسيطة لإطلالاتها اليومية، فغالبًا ما تختار هيا الجينز الأزرق مع الكنزات المطبعة أو الفساتين القطنية البسيطة، وتحرص على تزيين إطلالاتها بمختلف الإكسسوارات ابتداءً من النظارات الشمسية ذات التصاميم المختلفة والجريئة وانتهاءً بالقفازات العصرية.

5 قطع أساسية في ازياء الفتاة الجامعيةأما في إطلالاتها المسائية فتميل هيا عبد السلام لاختيار الإطلالات الأنثوية الناعمة فتختار فساتين الدانتيل الملونة وطبعات الورود الربيعية لتزهر بإطلالة جميلة وأنيقة .
كانت هيا بإطلالاتها الأنيقة هدفًا للمجلات الكويتية الشابة، ونجمةً لجلسات التصوير الخاصة فيها فظهرت بإطلالات استثنائية مميزة على أغلفتها.
يمكنك أن تستوحي ما يناسب إطلالاتك من إطلالات الجميلة هيا عبد السلام، وذلك باتباع النصيحتين التاليتين:
أولًا: لا تهملي الإكسسوارات: ابتعدي عن الإكسسوارات المعتادة واختاري إكسسوارات خارجة عن المألوف كما تفعل هيا عبد السلام، اختاري نظارات مجنونة أو أضيفي قفازًا جلديًّا لإطلالاتك لتعطيها لمسةً عصريةً وشبابيةً.
ثانيًا: نوّعي في إطلالاتك: لا تعتمد هيا عبد السلام ستايلًا معينًا في جميع إطلالاتها إنما تحرص على التنوع والتجديد دائمًا، فمرّة نراها بإطلالة حيوية أنيقة ومرةً أخرى تختار إطلالات كلاسيكية أنيقة بالفساتين الناعمة .

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