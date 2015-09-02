شنط ديور بتصاميم أنيقة وعملية

تنجح دار "ديور" Dior، كلّ مرّة، في تقديم إبداعات في عالم الموضة والأزياء، وفي عالم الاكسسورات، حتى باتت حقائبها العصرية هي من الأكثر رواجاً، وهي الأكثر طلباً لدى نساء العالم، بفضل جودتها العالية طبعاً، وأناقة تصميمها، والصفة العمليّة التي تتمتع بها.

واليوم، سنعرّفك إلى أحدث إصدارات الدار من الشنط الفاخرة.

قدّمت الدار مجموعة كبيرة، بعضها كلاسيكي، أُعيد ابتكاره بطريقة عصرية، وبعضها الآخر كان إضافة جديدة إلى أرشيف الدار، مثل حقيبة "ليدي ديور" Lady Dior، التي رأينا منها أحجاماً متنوّعة. وقد استُعملت في تنفيذ الحقائب جلوداً فاخرة متعددة، كجلد التمساح، والأفعى، والعجل. أمّا الألوان فقد جاءت مميّزة، وتدرّجت بين الزهر، والأسود، والأزرق، والأحمر، وغيرها.

من جانب آخر، لاقت حقيبة "ديوراما" Diorama رواجاً لافتاً في هذا العام، خصوصاً بعد أن حملتها "ريهانا" Rihanna في مختلف مشاويرها، مثلما فعلت نجمات أخريات. وقد رأينا من هذه الحقيبة تصاميم عصرية جداً، قد دخل في تنفيذها موادّ حديثة، منها الجلود ذات الإحساس المعدني، والترتر، والتويد والتطريز. وهناك أيضاً حقائب "ديوريسمو" Diorissimo قد جاءت بأحجام وتصاميم مختلفة، إلى جانب حقائب أخرى مثل حقيبة: "ميس ديور" Miss Dior، و"دون" Dune"، و"أوبن بار" Open Bar، وحقائب السهرة التي زُينت بالكريستال أو السلاسل المعدنية.

شاهدي معنا مجموعة من أجمل حقائب "ديور" Dior لهذا الموسم، واختاري منها الحقيبة التي ترغبين في اقتنائها وإكمال أناقتك بها.

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