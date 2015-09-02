The NET-SET يفتح أبوابه للجميع

أطلق موقع التسوق الأول في العالم NET-A-PORTER تطبيقه الخاص بالتسوق

The NET-SET للعامة بعد أن كان حصريًّا لمن يمتلك دعوةً خاصةً لتحميله، ليكون بذلك منصةً اجتماعية عالمية تصل بين محبي الموضة ومتابعيها بأحدث ما يقدمه المصممون كل موسم.

وأقيم في مايو الماضي حفل حضره عدد من المشاهير وعضوات مجلس الأزياء في The NET-SET وهنّ: (Poppy Delevingne) (Laura Bailey) (Nicole Warne) (Julia Restoin Roitfeld) بالإضافة إلى (Chloe Norgaard) كما شاركت كل منهنّ بإطلاق فيديو تكشف فيه عن الأسرار الخاصة بأناقتها .

شاهدي الفيديو الخاص بالعارضة Poppy Delevingne هنا