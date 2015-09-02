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The NET-SET يفتح أبوابه للجميع

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The NET-SET يفتح أبوابه للجميع The NET-SET يفتح أبوابه للجميع

الثلاثاء 01-09-2015 06:05

أطلق موقع التسوق الأول في العالم NET-A-PORTER تطبيقه الخاص بالتسوق
The NET-SET للعامة بعد أن كان حصريًّا لمن يمتلك دعوةً خاصةً لتحميله، ليكون بذلك منصةً اجتماعية عالمية تصل بين محبي الموضة ومتابعيها بأحدث ما يقدمه المصممون كل موسم.
وأقيم في مايو الماضي حفل حضره عدد من المشاهير وعضوات مجلس الأزياء في The NET-SET وهنّ: (Poppy Delevingne) (Laura Bailey) (Nicole Warne) (Julia Restoin Roitfeld) بالإضافة إلى (Chloe Norgaard) كما شاركت كل منهنّ بإطلاق تكشف فيه عن الأسرار الخاصة بأناقتها .
شاهدي الفيديو الخاص بالعارضة Poppy Delevingne هنا

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سيدتي

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