إطلالة زهرية ناعمه روّجت بها "ريهانا" لعطرها الجديد

ما يميز المغنية السمراء "ريهانا" Rihanna هو أسلوبها المتجدد دائماً في الموضة، حيث تفاجئ معجبيها كل فترة في لوك مُختلف ومُبتكر، ومساء أمس وأثناء الترويج لعطرها الجديد "ريري باي ريهانا" RiRi by Rihanna في مدينة نيويورك، اختارت إطلالة رائعة باللون الزهري مستوحاة من الثمانينيات أعادتنا فيها إلى حفلات التخرج في ذلك الزمن، حيث نسّقت فستان مكشوف الأكتاف، مع حقيبة يد فضية من "ديور" Dior، وحذاء زهري بدا أشبه بحذاء دمية الباربي من "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، وطبعاً الكثير الكثير من المجوهرات الذهبية.

ما رأيك بهذه الإطلالة وهل تعتقدين أنها ناسبت أسلوب "ريهانا" Rihanna؟ شاهدي الصور وأخبرينا.