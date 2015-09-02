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الخس مش بس بيطرّى على القلب ده بيقوى المفاصل والعظام

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الخس مش بس بيطرّى على القلب ده بيقوى المفاصل والعظام الخس مش بس بيطرّى على القلب ده بيقوى المفاصل والعظام
لعل الجميع يعى جيدا أهمية الخس كخضار ورقى يحتوى على فوائد وعناصر لا حصر لها، تمد الجسم بقيتامينات مختلفة، تجعله فى صدارة الخضراوات المفيدة، وللمصريين علاقة خاصة مع الخس، لأنه منتشر فى الأسواق وسهل الحصول عليه، فضلا عن أهميته فى الترطيب والشعور بهدوء المعدة لأنه مرطب طبيعى.
>ومن هنا نصحت الدكتورة هبة صلاح، أخصائية التغذية العلاجية، بضرورة الاهتمام بإدخال الخس فى الوجبة اليومية الواحدة، على الأقل مرة يوميا، فالبعض يخفى عليهم بعض الفوائد غير الشائعة للخس كخضار مهم ومفيد.

وكشفت الدكتورة هبة عن فائدة خفية للخس، مؤكدة أنه يساعد على تقوية العظام والمفاصل والعضلات بشكل عام، لأنه يحتوى على نسب عالية من الكالسيوم الذى يبنى العظام، كما أنه يساعد على تقوية الأسنان بالتبعية، فالخس يحتوى على كم جيد من المعادن المفيدة، بجانب احتوائه على كم هائل من الألياف المقوية والهاضمة، وكلها مجتمعة عناصر وفيتامينات تبنى العظام وتقويها، وتساعد على حمايتها من أمراض العظام المعروفة وتعوض الكالسيوم الناقص غفى كثير من الأجسام.

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مصر 365