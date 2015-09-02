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ننشر أماكن ومواعيد اختبارات 24 ألفا و775 معلما فى فروع الأكاديمية المهنية

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ننشر أماكن ومواعيد اختبارات 24 ألفا و775 معلما فى فروع الأكاديمية المهنية ننشر أماكن ومواعيد اختبارات 24 ألفا و775 معلما فى فروع الأكاديمية المهنية
نشر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، أماكن وموعد تدريبات المعلمين الجدد الخاصة بمسابقة الـ30 ألف معلم، والذين صدر لهم القرار الوزارة رقم 310 لسنة 2015، حيث وصل عددهم إلى 24 ألفا و775 معلما.

قال الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، إن تدريب المعلمين سيبدأ 6 من سبتمبر الجارى، موضحا أن فترة التدريب تستمر 15 يوما على أن يتم تدريب المعلمين على التطبيقات التربوية، موضحا أنه بعدها يتقدم المعلمون لاستلام العمل كل فى المحافظة التى تم تسكينة عليها.

لمعرفة أماكن وتاريخ التدريب من هنا.
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