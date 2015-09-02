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"الوفد": المشاورات مع "فى حب مصر" حول أعداد المرشحين أوشكت على الانتهاء

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"الوفد": المشاورات مع "فى حب مصر" حول أعداد المرشحين أوشكت على الانتهاء "الوفد": المشاورات مع "فى حب مصر" حول أعداد المرشحين أوشكت على الانتهاء
قال طارق التهامى عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحزب سيعلن عن مرشحيه الذين سيدفع بهم فى معركة الانتخابات خلال الأيام القلية المقبلة، مشيراً إلى أن الحزب ينهى مع قائمة "فى حب " فى الوقت الراهن ما هو متعلق باسماء مرشحيه وعددهم.

وأشار التهامى لـ"اليوم السابع" إلى هامش اجتماع الهيئة العليا للحزب، إلى أن الهيئة ركزت فى جلستها على الانتخابات البرلمانية والمرشحين على الفردى تحديداً، مشيراً إلى أن مرشحى الوفد سينهوا إجراءات ترشحهم خلال الأسبوع الأول من المدة المحددة للجنة العليا للانتخابات.

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