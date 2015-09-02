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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: كيف سيستمر في صفقة شيكابالا رغم أزمة الزمالك

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الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: كيف سيستمر في صفقة شيكابالا رغم أزمة الزمالك الإسماعيلي يكشف لـ في الجول: كيف سيستمر في صفقة شيكابالا رغم أزمة الزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن الدراويش ليس معنيا تماما بأزمة شيكابالا مع الزمالك مؤكدا أنه مستمر في محاولات ضمه.

وكان الزمالك قد تراجع عن التعاقد مع شيكابالا بعد أن تغيب اللاعب عن حضور مؤتمر تقديمه كلاعب للزمالك وكذلك الإعلان عن إعارته للإسماعيلي.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "شيكابالا وقع للإسماعيلي على عقد الإعارة لمدة موسم كما أنه على مقدم التعاقد 300 ألف جنيه، لسنا معنيين بأزمته مع الزمالك لكننا سنتابع ما ستسفر عن محاولات البعض لإنهاء هذه الأزمة".

وأردف "أيضا الزمالك على 75 ألف دولار من قيمة الإعارة".

وأضاف "في حال عدم التوصل لاتفاق سنقوم باسترداد الأموال من الزمالك ثم قد نقوم بتفعيل الاتفاق السابق مع سبورتنج لشبونة باستعارة اللاعب مقابل 100 ألف دولار".

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