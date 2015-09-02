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الزمالك: الحمد لله لم نرسل لسبورتنج أموال ضم شيكابالا.. من يعتقد إنه نجم لا نريده

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الزمالك: الحمد لله لم نرسل لسبورتنج أموال ضم شيكابالا.. من يعتقد إنه نجم لا نريده الزمالك: الحمد لله لم نرسل لسبورتنج أموال ضم شيكابالا.. من يعتقد إنه نجم لا نريده

"الحمد لله لم نرسل أموال لسبورتنج لشبونة من أجل ضم شيكابالا" هكذا تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن فشل ضم لاعب الفريق السابق مرة أخرى.

شيكابالا الذي سافر إلى الساحل الشمالي تغيب عن مؤتمر إعلان انتقاله من سبورتنج لشبونة إلى الزمالك، ما أغضب إدارة القلعة البيضاء لتقرر فسخ التعاقد معه.

وتحدث عضو مجلس إدارة الزمالك لقناة النهار يوم الثلاثاء قائلا:"الحمد لله لم نرسل لسبورتنج أموال ضم شيكابالا، لم نحول أي مبالغ مالية وإلا كنا سنصبح في مشكلة".

وتابع"لا توجد أي مشكلة مع سبورتنج واللاعب لم يوقع على عقود انتقاله للزمالك بعد تغيبه عن حضور مؤتمر تقديمه وبالتالي فالصفقة لم تتم".

وأضاف"من يعتقد إنه نجم فالزمالك لا يريده، فالزمالك هو النجم فقط".

وأتم"نتمنى له التوفيق في أي مكان آخر".

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فيديو اليوم السابع

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