' هل تعلم أن شيكابالا كان في بيت مرتضى منصور وقت مؤتمر الزمالك! '

هل تعلم أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" حين قرر عدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بتوقيعه على عقود انتقاله للزمالك كان يقطن في منزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء في الساحل الشمالي.

وقال مرتضى منصور عبر برنامج مع شوبير: "هل تعلم أن شيكابالا حين تغيب عن المؤتمر كان في منزلي في الساحل الشمالي".

وتابع "كنا تركنا له البيت بعدما طلب أن يجلس فيه يومين على شرط أن يعود للقاهرة يوم المؤتمر الصحفي".

وأضاف "لكننا طلبنا منه ترك البيت في الساحل الشمالي بعدما رفض القدوم إلى المؤتمر الصحفي".

وأكمل "هل تعلم أن أولادي أحمد وأمير لا يطيقون الآن شيكابالا".

وشدد "نحن منحناه من الثقة أني تركته يجلس في منزلي في الساحل الشمالي المعد لأن أزوره مع أسرتي بالكامل. كنا نعامله كأنه منا".