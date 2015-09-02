مرتضى: اعتزال شيكابالا قريبا.. ولو الأهلي طلبه فليأخذه

يتوقع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن يعتزل كرة القدم قريبا بعد تراجع النادي الأبيض عن ضمه من سبورتنج لشبونة البرتغالي مؤخرا.

وكان الزمالك قد أعلن تراجعه عن ضم شيكابالا لصفوف الفريق بعد أن تغيب اللاعب عن حضور مؤتمر تقديمه لاعبا في الفريق وكذلك انضمامه للإسماعيلي على سبيل الإعارة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة صدى البلد "شيكابالا لم يلعب منذ سنتين ونحن كنا نحاول مساعدته على الرغم من امتلاكنا للاعبين يتفوقون عليه فنيا مثل كهربا وحمودي".

وأضاف "إضافة على ذلك سبورتنج لشبونة أرسل لنا خطابا يؤكد أن اللاعب يجب التنازل عن مستحقاته كما أن البطاقة الدولية لم تصل وأنا أعتقد شخصيا أنه سيعتزل قريبا".

وأردف "دور الزمالك انتهى هنا، فحتى لو طلب الأهلي اللاعب من سبورتنج لشبونة فليأخذه".