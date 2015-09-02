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أحمد حجازي لـ في الجول: حين وصلت إلى مصر الإسماعيلي كان وجهتي الأولى

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أحمد حجازي لـ في الجول: حين وصلت إلى مصر الإسماعيلي كان وجهتي الأولى أحمد حجازي لـ في الجول: حين وصلت إلى مصر الإسماعيلي كان وجهتي الأولى

حازم محمد يحيى الحرية إمام بتاريخه ناصع البياض يختار أفضل 11 لاعبا في تاريخه مع منتخب .. أهلا بكم في "فريق أحلام في الجول".

FilGoal.com يقدم سلسلة جديدة هي "فريق الأحلام" والتي يختار فيها نجوم الكرة المصرية أفضل 11 لاعبا في تاريخ الفراعنة.

حازم وضع شرطا قبل اللعب، وهو أنه سيختار 11 لاعبا ممن زاملهم في تاريخه مع منتخب مصر.

تاريخ حازم ليس قصيرا مع الفراعنة، بل امتد منذ كان شابا يلعب بجوار أحمد الكأس حتى أصبح مخضرما يستقبل الوجه الجديد محمد أبو تريكة مع .

شاهد اختيارات حازم إمام لـFilGoal.com:

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فيديو اليوم السابع

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