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تظاهرة فى تونس احتجاجا على مشروع قانون للعفو عن الجرائم المالية

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تظاهرة فى تونس احتجاجا على مشروع قانون للعفو عن الجرائم المالية تظاهرة فى تونس احتجاجا على مشروع قانون للعفو عن الجرائم المالية
تظاهر العشرات فى تونس الثلاثاء إحتجاجا على مشروع قانون "المصالحة" الذى ينص على وقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار فى الدولة متورطين فى جرائم فساد مالى شرط أن يعيد هؤلاء الموال المستولى عليها.

وتجمع المتظاهرون أمام مقر الاتحاد العام التونسى للشغل واطلقوا هتافات بينها "لا للمصالحة مع الفاسدين" و"لا، لن نسامح!"، فى حين انتشر فى المكان عدد كبير من رجال الشرطة.

وقالت لطيفة سلمي التي شاركت في التظاهرة تلبية لدعوة جرى تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ان " تريد حماية السارقين وتبييض الفساد، هذا القانون لن يمر! لن يمر إلا على اجسادنا!".

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