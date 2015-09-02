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تقرير تخيلي – برشلونة المُعاقب ودبابة أتليتكو البشرية الأبرز في انتقالات الدوري الإسباني

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تقرير تخيلي – برشلونة المُعاقب ودبابة أتليتكو البشرية الأبرز في انتقالات الدوري الإسباني تقرير تخيلي – برشلونة المُعاقب ودبابة أتليتكو البشرية الأبرز في انتقالات الدوري الإسباني

على الرغم من معاقبة برشلونة بعدم أحقيته في قيد لاعبين جدد، لكن البلوجرانا استعد جيدا للموسم الجاري بالتعاقد مع أردا توران وأليكس فيدال.

وغاب ريال مدريد عن إبرام تعاقدات ضخمة على غير عادته فاكتفى بضم كيكو كاسيا حارس مرمى إسبانيول، وماتيو كوفاسيتش، واستعاد خدمات لاعبه كاسيميرو من بورتو.

فيما نجح أتليتكو مدريد في ضم العديد من الصفقات فاستعاد فيليبي لويس من تشيلسي، وضم الدبابة البشرية جاكسون مارتينيز من بورتو لقيادة هجمومه.

ويستعرض FilGoal.com تشكيل لأبرز صفقات الدوري الإسباني خلال صيف موسم 2016-2015.

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