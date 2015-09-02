الإسماعيلي يوضح لـ في الجول لماذا فشل في استعادة حجازي قبل انتقاله للأهلي

انضم أحمد حجازي مدافع فيورنتينا السابق إلى صفوف الأهلي رسميا ليعود إلى الملاعب المصرية عبر بوابة المارد الأحمر بعد أن خرج منها من خلال الإسماعيلي.

لكن الإسماعيلي حاول ضم أحمد حجازي مرة أخرى ليعيده إلى صفوف الدراويش لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح ويوضح محمد أبو السعود رئيس النادي لـFilGoal.com لماذا فشلت.

وقال أبو السعود "نعم حاولنا ضم حجازي بعد أن فسخ عقده مع فيورنتينا ولكن مطالب اللاعب المالية كانت السبب في فشل إتمامها".

وأضاف "اللاعب طلب الحصول على 3 ملايين جنيه في أول موسم ثم يزداد بعد ذلك إلى 4 ملايين وهو ما يعد رقما كبيرا لن نستطيع توفيره".

وأردف "سقف الرواتب في الإسماعيلي هو مليون و200 ألف ولن نكسر تلك المنظومة".