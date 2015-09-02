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أحمد حجازي لـ في الجول: حين وصلت إلى مصر الإسماعيلي كان وجهتي الأولى

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أحمد حجازي لـ في الجول: حين وصلت إلى مصر الإسماعيلي كان وجهتي الأولى أحمد حجازي لـ في الجول: حين وصلت إلى مصر الإسماعيلي كان وجهتي الأولى

في أول حديث له بعد التوقيع مع الأهلي تكلم أحمد حجازي المدافع الدولي مع FilGoal.com في حوار ننشر منه جزء هنا عن علاقة اللاعب الشاب بالإسماعيلي.

حجازي وقع على عقد انتقال مع القلعة الحمراء يمتد لخمس سنوات بعدما فسخ عقده مع فيورنتينا الإيطالي.

المفاجأة هنا كانت أن الخيار الأول لحجازي في كان الدراويش بحسب ما صرح به لـFilGoal.com.

وأوضح حجازي "الإسماعيلي بيتي. وحين فسخت عقدي مع فيورنتينا اتصلت بتامر النحاس وكان أول ما قلته له، اتصل بالنادي واستطلع رأيه في عودتي".

وتابع "اتصل تامر النحاس بمحمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي. وشرح له الوضع والعروض التي وصلتني".

واستفاض "لكن رئيس الإسماعيلي قال إن عرضه الذي كان بعيدا جدا عن باقي العروض نهائي ولا يستطيع زيادته لأنه سقف النادي الذي يرغب في المحافظة على سياسته مع اللاعبين".

وأتم في هذه النقطة "لم نتوصل لاتفاق في النهاية. رغم كل شيء سأظل مدينا بالفضل للدراويش ولجماهيره وإدارته على كل ما وصلت إليه".

الـ15%

وكان قد تردد أن فسخ عقد فيورنتينا مع حجازي سببه رغبة اللاعب في ألا يحصل الإسماعيلي على 15% من بند في الاتفاق مع النادي الإيطالي فيما يخص حقوق إعادة البيع.

حجازي رد "هذا غير صحيح بالمرة".

وفسر "الـ15% تلك هي عبارة عن الفارق في إعادة البيع، وليس عن كل إعادة البيع".

وأوضح "لو باعني فيورنتينا بـ10 جنيهات لن يحصل الإسماعيلي على 15%".

وأكمل "لو باعني فيورنتينا بمال أكثر مما دفعه للإسماعيلي سيحصل الدراويش على 15% من هذا الفارق ليس أكثر".

وشدد "أنا أوضح هذه النقطة لأني لا يمكن أبدا أن أسيء أو أضايق الإسماعيلي لأنه بيتي الذي نشأت فيه وأحترمه كثيرا".

ترقبوا الحوار كاملا عن الأهلي وسبب اختياره للقلعة الحمراء بعد قليل..

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