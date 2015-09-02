حوار في الجول – حجازي: لماذا اخترت الأهلي وفسخت عقدي مع فيورنتينا

لماذا تترك جنة كرة القدم؟ ماذا حدث حتى تعود لمصر وكيف فضلت الأهلي عن الجميع؟ يجيب أحمد حجازي عن تلك التساؤلات في حواره الأول لاعبا مع الشياطين الحمر لـFilGoal.com.

حجازي الذي ترعرع في مدرسة الدراويش انتقل إلى فيورنتينا وخاض فترة إعارة مع بيروجيا وفي كل مرة كانت تظهر أمامه خيارات أوروبية للاستمرار في الاحتراف.

لكن النجم المصري الدولي صاحب الـ24 عاما قرر فسخ عقده مع الفيولا، والعودة لعملاق من عمالقة الكرة المصرية وهو الأهلي.

ماذا حدث؟

يجيب حجازي "فيورنتينا عرض علي التجديد. لكن المبلغ المعروض كان ضعيفا للغاية. ضعيفا جدا جدا جدا".

وأضاف "قبل اجتماعي مع فيورنتينا كان تفكيري هو التجديد. لكن بعد العرض نظرت لباقي الأندية المهتمة".

وشرح "وصلني العديد من العروض أبرزها من بيروجيا الذي كان يرغب في أن أوقع له على عقد يمتد لـ3 سنوات. كان هناك الأهلي أيضا في الصورة وناد أخر يلعب في الدرجة الثانية في إيطاليا".

وأكمل "لكني حقيقة لم أكن أرغب في اللعب في الدرجة الثانية، هذا ما انطبق على عرضي بيروجيا والنادي الأخر. لهذا لم أوافق على تلك الفكرة".

وأضاف "في النهاية قررت فسخ عقدي مع فيورنتينا. لكن هنا ملحوظة مهمة، الأهلي لا علاقة له بالمرة بفسخ عقدي مع فيولا".

وأفصح "حتى لحظة فسخ عقدي مع فيورنتينا الأهلي لم يكن قد تدخل. مجرد أبدى اهتماما لكننا لم نكن قد وصلنا لدرجة المفاوضات على التفاصيل، كما أنني تنازلت عن مستحقاتي لدى فيورنتينا للموافقة على رحيلي ولم يدفع الأهلي مليما في تلك الخطوة".

واستفاض "عرضت على الإسماعيلي العودة. لكن النادي لديه سقف مرتبات جعل عرضه بعيد تماما عن ما وصلني من أندية أخرى".

ثم شدد "هنا كان طبيعيا أن أختار الأهلي. الفريق الكبير الذي تفاوضت معه واتفقنا على كل شيء في يوم واحد فعليا".

الكشف الطبي

هل هناك قلق من إصابات اللاعب دفع الأهلي لأن يجري كشفا طبيا استثنائيا على حجازي؟

يرد المدافع المتميز "لم أخضع لكشف طبي خاص. بل كان كشفا طبيا عاديا".

ثم استدرك "وحتى لو كان الكشف الطبي استثنائي فأنا اجتزته على كل حال. لم تكن هناك أي عقبات".

وأتم "أنا في أحد أكبر أندية إفريقيا. وسعيد للغاية بخطوة انتقالي للأهلي".

المنافسة

هل يدرك حجازي ماذا ينتظره بعدما ضم الأهلي في مركزه أيضا رامي ربيعة، مع وجود سعد الدين سمير ومحمد نجيب.

أجاب المدافع الدولي "أعلم حجم المنافسة التي تنتظرني بالانضمام إلى فريق بطولات مثل الأهلي".

وأكمل "لكن ليس هذا الوقت المناسب للحديث عن فرصي في اللعب، أو المنافسة مع زملائي التي ستكون قوية بشكل كبير".

وواصل حديثه "كل تفكيري في أن أكون إضافة قوية للأهلي، وأن أتوج معه بالبطولات".