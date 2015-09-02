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الوادى الجديد تستقبل اليوم قافلة طبية من جامعة أسيوط

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الوادى الجديد تستقبل اليوم قافلة طبية من جامعة أسيوط الوادى الجديد تستقبل اليوم قافلة طبية من جامعة أسيوط
تستقبل محافظة الوادى الجديد قافلة طبية من جامعة أسيوط والتى تزور المحافظه اليوم الأربعاء، ويستقبلها اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم بمقر قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وتضم القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة وقافلة بيطرية تقدم الكشف والعلاج بالمجان وقافلة خدمات وقافلة ثقافية، فنية تقدم حفلات بمراكز المحافظه وقراها بجانب متخصصين فى مجالات التنمية البشرية لعقد دورات معتمدة من جامعة أسيوط ويستفيد منها 40 متدربا على مدار 4 أيام.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء إن المحافظة تسعى لحل مشكلة نقص التخصصات الطبية على مستوى المراكز الخمس من خلال تعزيز استقدام تلك القوافل الطبية لسد العجز فى الكوادر الطبية، بجانب تفعيل دور القوافل المجتمعية فى تقديم كل الخدمات الطبية والمجتمعية للمواطنين من أبناء المحافظة.

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