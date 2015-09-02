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اختتام فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة المقبل

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اختتام فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة المقبل اختتام فعاليات مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية الجمعة المقبل
يختتم مهرجان الصيف الدولى الثالث عشر الذى ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية فعالياته بحفل الفنانة اللبنانية المتميزة وأستاذة الغناء العربى "غادة شبير"، وذلك يوم الجمعة، الموافق 4 سبتمبر 2015 فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.

غادة شبير المغنّية والملحنة والباحثة الأكاديمية فى بحور الموسيقى الشرقية التقليدية، هى صاحبة الصوت اللبنانى المتميز التى تجمع بين العلم والموهبة، التى حازت عام 2007 على جائزتين عالميتين لأفضل أداء وأفضل عمل من هيئة الإذاعة البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاتان الجائزتان اللتان منحتاها شهرة عالمية عن مجموعتها "الموشحات".

ومن جانب آخر ينظم مركز الدراسات البيئية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الصندوق العالمى للمناخ الأخضر، وهو أكبر الصناديق الدولية الداعمة للمشاريع الخاصة بالاستعداد لمجابهة التغيرات المناخية، ورشة العمل الإقليمية لعموم إفريقيا والشرق الأوسط للصندوق، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر 2015 فى مكتبة الإسكندرية.

ويشارك فى هذه الورشة المسئولون الرسميون من جميع الدول الإفريقية الأربعة وخمسين بجانب المملكة العربية ولبنان والأردن وسوريا.

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مصر 365

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