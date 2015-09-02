أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصحة":إطلاق مشروع العلاج بالكروت الذكية بالبحيرة والإسكندرية أول أكتوبر

Google+ Print
"الصحة":إطلاق مشروع العلاج بالكروت الذكية بالبحيرة والإسكندرية أول أكتوبر "الصحة":إطلاق مشروع العلاج بالكروت الذكية بالبحيرة والإسكندرية أول أكتوبر
أكدت الدكتورة هالة ماسخ، مدير مشروع العلاج بالكروت الذكية لغير القادرين بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء فى تطبيق البرنامج بمحافظتى البحيرة والإسكندرية أول أكتوبر المقبل.

وأضافت الدكتورة هالة ماسخ، مدير مشروع العلاج بالكروت الذكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع علاج الأسر الفقيرة بالكروت الذكية يسير بشكل منتظم منذ افتتاحه أول يناير الماضى.

وأشارت هالة ماسخ إلى أن المشروع يكلف 3.7 مليار جنيه، ويستفيد منه 7.2 مليون مواطن بـ27 محافظة، ويتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال 18 شهرًا تنتهى فى يونيو 2016.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟