"الصحة":إطلاق مشروع العلاج بالكروت الذكية بالبحيرة والإسكندرية أول أكتوبر

أكدت الدكتورة هالة ماسخ، مدير مشروع العلاج بالكروت الذكية لغير القادرين بوزارة الصحة، أنه سيتم البدء فى تطبيق البرنامج بمحافظتى البحيرة والإسكندرية أول أكتوبر المقبل.

وأضافت الدكتورة هالة ماسخ، مدير مشروع العلاج بالكروت الذكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع علاج الأسر الفقيرة بالكروت الذكية يسير بشكل منتظم منذ افتتاحه أول يناير الماضى.

وأشارت هالة ماسخ إلى أن المشروع يكلف الحكومة 3.7 مليار جنيه، ويستفيد منه 7.2 مليون مواطن بـ27 محافظة، ويتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال 18 شهرًا تنتهى فى يونيو 2016.

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