حظك اليوم برج الحمل ليوم الأربعاء 2-9-2015

مهنيا: تتوجه الأنظار لمواليد برج الحمل اليوم فاحرص على القيام بالأعمال الموكلة إليك بالشكل المناسب وحاول أن تتفادى الأخطاء التى قد تؤثر على حياتك المهنية.

عاطفيا: يحاول البعض الإيقاع بينك وبين الحبيب وإثارة المشكلات والخلافات بينكما، فلا تقلق، فالثقة الكبيرة بينك وبين الحبيب تساعدكما على تجاوز الأمر.

صحيا: ربما تشعر اليوم ببعض الآلام البسيطة التى تسبب لك الانزعاج، حاول بقدر الإمكان الحصول على الراحة ويمكنك تناول بعض المسكنات وسوف تشعر بالتحسن.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل اليوم

>تتطلب الأعمال المهنية من مواليد برج الحمل المنافسة وروح التنافس والحماسة فى الأعمال التى يقومون بها؛ لذلك نجد أفضل الأعمال التى تناسب مولود برج الحمل هى الأعمال الرياضية التى تعتمد على النشاط والحيوية فنجده متألقا فى الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وكذلك يتناسب مع برج الحمل الأعمال الحرة غير المقيدة بالمكان أو تلك التى تحتاج إلى الجلوس فى المكتب لفترات طويلة، وهى تلك المهن التى يطلق عليها “الأوت دور” كأعمال الدعاية والإعلان والتسويق، وكذلك يتناسب أشخاص الحمل مع العمل فى الأجهزة الأمنية كالشرطة والجيش.

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