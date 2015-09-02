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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 2-9-2015

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حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 2-9-2015 حظك اليوم برج السرطان ليوم الأربعاء 2-9-2015
مهنيا: يفاجئ مواليد اليوم وأنت فى العمل ببعض الأمور الصعبة التى تواجهك، فحاول أن تتعامل معها بالحكمة والعقل حتى تتمكن من تجاوز الأمر دون تهور.

عاطفيا: حاول أن تكون أكثر صراحة مع الشريك وتغاضى عن الغموض فى حياتك العاطفية حتى لا يتأثر استقرار العلاقة بهذا الأمر.

صحيا: ربما يتعرض مولود برج السرطان اليوم لبعض المشكلات الصحية بسبب الإرهاق الدائم أثناء القيام بالأعمال، حاول الحصول على الراحة حتى تسترد نشاطك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان اليوم
>مواليد برج السرطان يتأثرون بالقمر دائما ومن الشائع أن القمر هو مصدر العاطفة والمشاعر الرقيقة ويستمدون منه الإحساس الدافئ فى العلاقات العاطفية، ونجد أن المهن المناسبة لمواليد برج السرطان هى المهن التى تتعلق بالعاطفة والمشاعر الرقيقة ككتابة الشعر والسيناريوهات العاطفية والروايات الرومانسية والقصص القصيرة التى تتجه إلى نفس المسار، ونجدهم يفضلون الأفلام السينمائية التى تتناول هذا القبيل فى مشاهدها، ويوجد بعض من مواليد برج السرطان يميلون بحكم طبيعتهم المائية إلى الأعمال التى تتعلق بنفس الأمر فتجدهم يتأقلمون مع الأعمال فى شركات المياه أو الملاحة البحرية والأعمال التى تتعلق بالسفن والصيد وهكذا.

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مصر 365

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