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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2-9-2015

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حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2-9-2015 حظك اليوم برج الحوت ليوم الأربعاء 2-9-2015
مهنيا: لدى مواليد اليوم الكثير من المسئوليات والمهام المطلوب منك إنجازها بشكل سرية، فلا تعطى الفرصة لأى أمر أن يشغلك عن المهام المطلوبة منك.

عاطفيا: تجد أحد الأشخاص يحاول التقرب منك ولكنك لا تلتفت إليه بسبب انشغالك بأحد الأمور الماضية، حاول التخلص من الانشغال بذكريات الماضى وفكر فى المستقبل.

صحيا: قد تعانى هذه الأيام من حالة نفسية سيئة نتيجة الضغوط التى تتوالى عليك من كل اتجاه، حاول المتابعة مع الطبيب من أجل تجاوز الأمر.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الحوت اليوم
>يسيطر العاطفة على مواليد برج الحوت نظرا لتأثرهم بكوكب نبتون لذلك تتناسب معهم مهنة تأليف القصص والروايات الخيالية بعض الشىء وخاصة روايات الأطفال الصغار، ويناسبهم أيضا العمل فى التدريس ورعاية كبار السن بالإضافة إلى الموسيقى والتوزيع الموسيقى، ونجد أن بعض الأشخاص من مواليد برج الحوت يفضلون العمل فى الأعمال الكتابية والأدبية، إلى جانب أعمال الإنترنت وخدمة العملاء ومكاتب التوظيف.

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مصر 365

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