أخبار عاجلة

إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2-9-2015

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2-9-2015 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2-9-2015

كتب معتز زيدان

مهنيا: يشعر مواليد برج الجدى اليوم بحالة من الملل التى تؤثر على أدائك للمهام الوظيفية، فاحرص على أن تروِّح عن نفسك قليلا وتحصل على الراحة التى تساعدك على إكمال اليوم بشكل طبيعى. عاطفيا: تشعر بانزعاج الشريك منك بسبب تعدد العلاقات بينك وبين الآخرين ما يثير غيرته، فحاول التخلص من تلك العلاقات التى يمكنها التأثير على استقرار العلاقة بينك وبينه. صحيا: تعانى من الضعف العام فى الجسم لذلك احرص على تناول الأطعمة الغذائية المفيدة للجسم التى تمنحك الفائدة والقوة، وواظب أيضا على ممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة الحيوية. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم يتأثر اليوم مواليد برج الجدى بكوكب زحل وهو المعلم الصارم كما أطلق عليه خبراء الأبراج وعلماء الفلك، ويتميز مواليد هذا البرج بالجدية الشديدة والالتزام بالوعود وتملك الخبرة، بالإضافة إلى المثابرة والصبر، لذلك نجد أن المهن التى تتناسب مع مواليد هذا البرج هى التى تتعلق بالدوائر الحكومية والهيئات المهمة، وكذلك تناسبهم الأعمال فى الوزارات والمكاتب العمالية وأيضا التجارة والاستثمار.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى