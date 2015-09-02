حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2-9-2015

كتب معتز زيدان

مهنيا: يشعر مواليد برج الجدى اليوم بحالة من الملل التى تؤثر على أدائك للمهام الوظيفية، فاحرص على أن تروِّح عن نفسك قليلا وتحصل على الراحة التى تساعدك على إكمال اليوم بشكل طبيعى. عاطفيا: تشعر بانزعاج الشريك منك بسبب تعدد العلاقات بينك وبين الآخرين ما يثير غيرته، فحاول التخلص من تلك العلاقات التى يمكنها التأثير على استقرار العلاقة بينك وبينه. صحيا: تعانى من الضعف العام فى الجسم لذلك احرص على تناول الأطعمة الغذائية المفيدة للجسم التى تمنحك الفائدة والقوة، وواظب أيضا على ممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على استعادة الحيوية. توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى اليوم يتأثر اليوم مواليد برج الجدى بكوكب زحل وهو المعلم الصارم كما أطلق عليه خبراء الأبراج وعلماء الفلك، ويتميز مواليد هذا البرج بالجدية الشديدة والالتزام بالوعود وتملك الخبرة، بالإضافة إلى المثابرة والصبر، لذلك نجد أن المهن التى تتناسب مع مواليد هذا البرج هى التى تتعلق بالدوائر الحكومية والهيئات المهمة، وكذلك تناسبهم الأعمال فى الوزارات والمكاتب العمالية وأيضا التجارة والاستثمار.

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