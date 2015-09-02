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حظك اليوم برج الميزان اليوم الأربعاء 2-9-2015

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حظك اليوم برج الميزان اليوم الأربعاء 2-9-2015 حظك اليوم برج الميزان اليوم الأربعاء 2-9-2015
مهنيا: يواجه مواليد برج الميزان اليوم فى العمل الكثير من الصعوبات بسبب القرارات التى كان من المفترض أن يتخذوها فى الفترة الماضية.

عاطفيا: تعيش حالة من الهدوء والانسجام فى الحياة العاطفية، فحاول الحفاظ على استقرار العلاقة مع الشريك وابتعد عن الظروف التى يمكنها إفساد العلاقة بينكما.

صحيا: تعانى اليوم من بعض الآلام المزمنة والتى تهدد حالتك الصحية بشكل كبير، تخلى عن الإهمال واذهب فورا إلى أحد الأطباء للاطمئنان على مستقبلك الصحى والتعرف على الأمراض التى تصيبك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الميزان اليوم
>يتصف مواليد برج الميزان بأنهم هوائيون فى طبيعتهم ويـتأثرون بكوكب الزهرة مثل أصحاب برج الثور وذلك يجعل مواليد برج الميزان ومواليد الثور متشابهون فى المهن الفنية حيث تتناسب معهم المهن التى تتطلب الحس الفنى والذوق الرفيع، ويتميز أصحاب برج الميزان فى المهن التى تتعلق بالقضاء والعدالة والنيابات والتحقيقات، وينجحون بشكل جيد فى المهن الرقابية سواء فى الرقابة الفنية أو البحثية أو القضائية، بالإضافة إلى تميزهم فى الأعمال الدبلوماسية التى تشمل العلاقات الدولية والتعاون الدولى والعمل لدى السفارات وفى التجارة الداخلية والخارجية وكذلك مجالات الاستيراد والتصدير.
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مصر 365

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