وضع حجر أساس مدرسة الشيخ خليفة في كازاخستان

أكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان تزداد رسوخاً وتطويراً، بفضل توجيهات قيادتي البلدين، لما فيه مصلحة شعبيهما.

وقال معاليه في الاحتفال الذي أقيم في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان، بمناسبة وضع حجر الأساس لمدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إنه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية سيتم تشييد هذه المدرسة، بهدف دفع عملية التعليم في جمهورية كازاخستان.

وأوضح معاليه خلال الاحتفال، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين الكازاخيين، وسفراء الدول الخليجية والعربية والأجنبية لدى كازاخستان أن العلاقات بين البلدين تتجه إلى مزيد من الشراكة الاقتصادية على المستوى الثنائي في مجالات الاستثمارات والتنمية الاقتصادية والثقافية والسياحة والتجارة.

دعم التنمية

وأشار إلى أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة تحرص على دعم التنمية الاقتصادية في كازاخستان خاصة قطاعي التعليم والصحة. وذكر أن وضع حجر الأساس لمدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مدينة أستانا سيشكل إضافة نوعية هامة للعملية التعليمية في كازاخستان، وسيوفر الكثير من فرص العمل لأبناء المنطقة. وقال إن المدرسة ستقام على مساحة تقدر بنحو 37 ألف متر مربع ومساحة بناء فعلية تقدر بنحو 14300 متر مربع، وتتسع لنحو ألف و200 طالب، وتشمل جميع المراحل الدراسية الابتدائية والإعدادية والثانوية.

ترحيب

وألقى سهيل مطر الكتبي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان كلمة، رحب فيها بمعالي أحمد جمعة الزعابي والوفد المرافق، مشيراً إلى أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان تزداد نمواً في المجالات كافة.

وقال، إن المشاريع التنموية التي تقيمها دولة الامارات في كازاخستان تهدف إلى مساعدة كازاخستان على التطور لما فيه مصلحة شعبها وتقديم الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية من خلال هذه المشاريع.

وقام معالي أحمد جمعة الزعابي بإطلاق كتاب عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وضعته حكومة كازاخستان وأشرفت عليه ،ويتضمن معلومات هامة وموثقة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والإنجازات، التي حققتها في عهد صاحب السمو رئيس الدولة. كما حضر معالي أحمد جمعة الزعابي والوفد المرافق الاحتفال، الذي جرى في أستانا، بمناسبة مرور عشرين عاماً على إصدار دستور جمهورية كازاخستان.

وتمنى معاليه لجمهورية كازاخستان الصديقة دوم التقدم والرقي، في ظل قيادة الرئيس نور سلطان نزارباييف.

مساهمة

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية إلى الأسر الصومالية المتضررة من موجة الجفاف في مناطقهم الجبلية النائية، وتأتي هذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة خليفة في إطار جهودها باعتبار أن هذه المناطق وعرة، ويصعب الوصول إليها أو النزول منها وبالتالي استحالة تأمين المواد الغذائية إلى هذه الأسر في سكنهم، الذي هو عبارة عن أكواخ مبنية من الصفيح والثياب البالية وأغصان الأشجار، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.