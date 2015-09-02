سلطان القاسمي يوجه ببناء مساكن في أم فنين

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ببناء مساكن خاصة لإحدى الأسر، كما وجه سموه بلدية الشارقة بإزالة كافة حظائر الحيوانات المقامة في منطقة أم فنين بالشارقة.

وكانت إحدى المواطنات من منطقة أم فنين بالشارقة قد توجهت الى برنامج «الرابعة والناس» لعرض شكواها، وجاءت استجابة صاحب السمو حاكم الشارقة، ملبياً سموه طلبها وأعطى توجيهات سموه بحل مشكلتها فوراً. وفي إطار آخر أكدت دائرة الموارد البشرية بإمارة الشارقة معاملة أبناء المواطنات كالمواطنين في كافة المجالات سواء في التعيينات أو الدرجات أو الرواتب، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حرصاً من سموه على توفير الحياة الكريمة لأبنائه أبناء المواطنات، بشرط أن تكون الأم من مواليد ومواطني الإمارة.

تعيينات

وأعلن ذلك الدكتور طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية خلال مداخلته مع برنامج الخط المباشر وذلك ردا على شكوى احد أبناء المواطنات بهذا الشأن.

وقال طارق بن خادم: لقد تم تعديل أوضاع أبناء المواطنات وكافة التعيينات الجديدة، ومعاملتهم كمعاملة المواطنين، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيرا إلى أن الدائرة تتلقى يوميا طلبات جديدة للتعيينات من أبناء المواطنات، ويتم التعامل معها بكل جدية تمهيدا لتعيينهم.

تعيين

وكشف طارق بن خادم أنه مؤخرا تم تعيين 75 من أبناء المواطنات في وحدة أمن المدارس في قوة الحرس الأميري بالشارقة، وذلك للحفاظ على امن المدارس، مشيرا إلى انه أيضا تم تعيين عدد من أبناء المواطنات كمفتشين في البلديات، ويتم تعيينهم إذا ما وجدت الفرصة لتعيينهم فورا في المكان المناسب، وبنفس درجة وراتب المواطنين. وأوضح بن خادم أن كل من يتقدم للوظيفة من أبناء المواطنات ويجتاز الاختبارات المطلوبة يتقدم تلقائيا إلى المقابلات الشخصية للتعيين، ويتم تعيينهم في الدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة الشارقة.