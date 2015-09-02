ضباط القوات المسلحة ووزارة الدفاع يعزون أسرة المجند علي الحوسني

قدم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، واجب العزاء لأسرة مجند الخدمة الوطنية علي خليل عبدالله الحوسني الملتحق بالدفعة الرابعة، والذي وافته المنية إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة.

كما قدم واجب العزاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قاموا بها صباح أمس إلى منزل ذوي الفقيد بمنطقة الشامخة بأبوظبي، وأعربوا فيها عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد في هذا المصاب، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان. إلى ذلك، قدم وفد من وزارة الدفاع، أمس، واجب العزاء لأسرة مجند الخدمة الوطنية علي الحوسني.

وتقدم الوفد بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.