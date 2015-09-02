بالفيديو.. البدرى فرغلى: رفضت 7 آلاف جنيه من وزيرة التضامن لأنها "حرام"

شن البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هجومًا حادًا على الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى.

وقال فرغلى إن الوزيرة أرسلت إليه وقدمت له مبلغ 7 آلاف جنيه، نظير حقه فى إحدى الجلسات ولكنه رفض، بحجة أنها أموال حرام، قائلاً: "منذ شهرين الوزيرة بعتتلى وقالتلى ليك 7 آلاف جنيه حق حضور جلسة وروح اقبضهم.. دى يا أستاذة أموال حرام ومنزوعة من أعز الناس، وهذا المبلغ يساوى معاش 15 أسرة لمدة شهر، أروح أنا أقبضهم.. دى أموال حرام والحلال بين والحرام بين".

وأضاف "فرغلى" فى حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن وزيرة التضامن حتى وإن لم ترتكب جناية، ولكنها تحمى الفاسدين، وإن العمل مع هيئة التأمينات بذات السياسة طريق مسدود تمامًا.

وأستطرد: "أنا مش هاسكت على الفساد وممكن أقاوم من داخل قبرى، وهناك 9 ملايين أسرة أصحاب المعاشات 75% منهم مش لاقين ياكلوا".