5 نصائح للعناية بصحة الشعر الجاف

يعد جفاف الشعر من أكبر المشاكل الجمالية التى تواجهها المرأة، ويتطلب هذا النوع تحديدا طرقا خاصة فى العناية به، فهو أكثر عرضه للتقصف والتساقط والضعف..

وفى السطور التالية تقدم أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، الدكتورة هديل جهاد، أفضل الطرق الصحية للعناية بالشعر الجاف وهى:

1- احرصى على استخدام البلسم المرطب بعد كل مرة تقومى فيها بغسيل الشعر، ويفضل وضعه بمسافة تتجاوز جذور الشعر بحوالى 3 سم، وذلك لكى نسمح لفروة الرأس بإفراز دهونها الطبيعية.

2- لا تغسلى شعرك أكثر من مرة الى مرتين فقط أسبوعيا.

3- احرصى على عمل حمامات الكريم والزيوت الطبيعية من مرة الى مرتين أسبوعيا.

4- عند وضع الزيوت الطبيعية على الشعر احرصى على عدم تعرضه لأشعة الشمس، أو حرارة مجففات الشعر، حتى لا يعمل ذلك على ارتفاع درجة حرارة الزيت، وبالتالى تأثيره سلبا على الشعر والتسبب فى تقصفه.

>5- احرصى على استخدام السيروم الواقى من الحرارة، قبل تعرض الشعر للتصفيف بالمجففات الكهربائية، فهو يعمل على تكوين طبقه خارجية على الشعر تعمل على حمايته من آثار الحرارة العالية.