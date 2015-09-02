مسئول سودانى: ترتيبات لاجتماع أفريقى لإنهاء إحالة "ملف" دارفور للجنائية

قال المدير العام للتعاون الدولى بوزارة الخارجية السودانية، السفير سراج الدين حامد، إن وزير الخارجية إبراهيم غندور، أجرى اتصالات وترتيبات مع عدد من وزراء الخارجية الأفارقة، لعقد اجتماع مشترك مع رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماعات الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك بغرض الدفع بمقترحات أفريقية إلى مجلس الأمن لإنهاء قرار إحالة المجلس للوضع فى إقليم دارفور-غرب السودان-إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الدبلوماسى السودانى - خلال الندوة التى نظمها مساء اليوم الثلاثاء مجلس الشئون الخارجية بوزارة الخارجية - إن قرار إحالة مجلس الأمن للوضع فى دارفور للجنائية الدولية يعد قرارا سياسيا، مشيرا إلى أنه صدر عن مؤسسة دولية ظلت محل انتقاد مستمر فى إطار المشاورات الدائرة حول إصلاح الأمم المتحدة وأجهزتها، بوصفها مؤسسة غير ديمقراطية.

واستعرض السفير سراج الدين، عددا من المحاور عن كيفية تعامل السودان مع الاتهامات المثارة بشأن دارفور والموقف القانونى الرسمى للحكومة السودانية، إضافة للخطوات التى اتبعتها الحكومة لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

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