تحالف جديد بين شركتي “آر إي سي” و”أو كابيتال” لتوفير حلول للطاقة الشمسية في مصر

أعلنت اليومشركة ” آر إي سي” صاحبة أكبر العلامات التجارية الأوروبية للألواح الشمسية عن تعاون إستراتيجي جديد مع شركة أو كابيتال” للخدمات والمقاولات “أو كابيتال” والمملوكة بالكامل لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة “OTMT” والمسئولة عن قطاع الطاقة.

يهدف هذا التعاون الجديد لتوفير الحلول الجاهزة للطاقة الشمسية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث يجمع بين خبرة شركة ” آر إي سي” في مجال انتاج الألواح الشمسية عالية الأداء وتوفير الحلول الجاهزة في مجال الطاقة الشمسية مع إمكانية وصول شركة “أو كابيتال” إلى أسواق الطاقة الشمسية المحلية الواعدة فضلاً عن مكانتها الممتازة في مشروعات البنية التحتية في مصر.

عد الشركتان استراتيجية عمل للوصول للأسواق تقوم من خلالها شركة “أو كابيتال” بإدارة عمليات المناقصات الخاصة بالتركيبات الشمسية في القطاعات السكنية والتجارية والمرافق، مع توفير الخبرات المحليةوالموارد الضرورية لتقديم مشاريع طاقة شمسية متكاملة بينما تساهم شركة ” آر إي سي” بخبرتها الهندسية الطويلة في مجال الطاقة الشمسية.

وهذا التعاون الجديد عبارة عن جانب من إستراتيجية أوسع تتبعها شركة “آر إي سي” للدخول في أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم الشركة برامج وتُقيم كيانات مثل مكاتب المبيعات المحلية التي تعتمد عليها في تحقيق النجاح التجاري في جميع أنحاء العالم. وسوف يؤدي هذا التحالف الجديد إلى تعزيز سمعة شركة “آر إي سي” ومكانتها في المنطقة.وتدعم شركة ” آر إي سي” شركة “أو كابيتال” بتوفير ما لديها من خبرة واسعة في مجال التصميم والشراء والتشييد ثم التشغيل والصيانة من خلال التدريب العملي وورش العمل لتساعدها على تنفيذ مشروعات جديدة في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة على نحو فعال وموثوق به.

بالإضافة إلي نشاط شركة “آر إي سي” في المنطقة، تشمل مشروعات التركيبات الشمسية الجديدة التي تقوم بها في الوقت الحالي أحد أكبر المرافق التجريبية في العالم، ويتمثل في أول تجربة لتركيب الألواح الشمسية التجارية على سطح المنطقة الحرة بدبي بتمويل خاص. كما تم كذلك تركيب الألواح الشمسية من إنتاج شركة ” آر إي سي” على أسطح مطار دبي الدولي. وهناك العديد من المشروعات الأخرى في طريقها للتنفيذ، بل ومن المنتظر أن يؤدي التعاون الجديد بين ” آر إي سي ” و”أو كابيتال” إلى المزيد من هذه المشروعات.

بدعم من الشركة الأم، تأسست شركة “أو كابيتال” في وقت سابق من هذا العام، بوصفها الذراع المتخصص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة كجزء من نشاطشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة “OTMT” الجديد. ومن الجدير بالذكر أن شركة “أو كابيتال للطاقة ” وهي شركة شقيقة لشركة “أو كابيتال”، هي من أولى الشركات في مصر التي تم منحها ترخيص مؤقت لبناء وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بسعة 50 ميجا واط بنظام تعريفة التغذية من الحكومة المصرية.

وصرح لوك جراريه، نائب رئيس شركة ” آر إي سي” لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا العمل مع شركة “أو كابيتال”. ويمنحنا التعاون الجديد فرص التوصل إلى مشاريع جديدة وعملاء جدد في مصر وبلدان أخرى في المنطقة، مما يتيح فرصًا رائعة في مجال الطاقة الشمسية. ومع حلول 2017، نتوقع أن يصبح الشرق الأوسط وأفريقيا من أكبر منطقتين في العالم من حيث حجم القدرة المضافة من الطاقة الشمسية سنويًا. وبالنظر إلى مصر، فإن الحكومة المصرية تقدر أهمية توفير الطاقة للمنازل والشركات فضلاً عن الإمكانات التي تتيحها الطاقة الشمسية بوصفها من أسرع الصناعات تناميًا.”

ومع تنامي الطلب على الطاقة، تركز البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل متزايد على أنواع الطاقة المتجددة في سعيها لتحقيق المزيد من أمن الطاقة. ويوفر قطاع الطاقة المتجددة في مصر أحد أهم القطاعات الواعدة في المنطقة بل ويستهدف نموًا ملحوظًا على مدار السنوات القليلة المقبلة: فمع حلول عام 2020 تأمل مصر في الحصول على 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مقارنة بنسبة 1% في الوقت الحالي. ويتوقع الخبراء أن تزيد سعة التركيبات عن 2500 ميجا واط مع حلول هذا الوقت. وللسعودية طموحات مشابهة إذ تستهدف إنتاج 41 جيجا واط من الطاقة المتجددة مع حلول عام 2042، أو ما يعادل ثلث احتياجاتها من الطاقة. كما وضعت كل من دبي والمغرب وتونس أهدافًا ممثالة في الارتفاع.

وقد صرح تامر المهدي رئيس مجلس إدارة شركة “أو كابيتال” ونائب المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائلاً: “يسعدنا أننا توصلنا لهذا الاتفقاق مع شركة “آر إي سي” والتي تتمتع باسم عريق وبصمة كبيرة في سوق الطاقة الشمسية. ونحن نتطلع إلى العمل معها في المنطقة، ويعتبر هذا التعاون خطوة هامة لتحقيق استراتيجية شركة أوراسكوم “OTMT” للتوسع في قطاع الطاقة المتجددة. فامكانيات الإدارة المحلية الخاصة بشركة أوراسكوم “OTMT” بالإضافة إلى مركزها المالي القوي مع سجل شركة “آر إي سي” الحافل في مجال الألواح الشمسية ستمكن هذا التحالف الجديد من السيطرة على هذه السوق الصاعدة في مصر والمنطقة.”