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دراسة تحذر.. السمنة فى منتصف العمر تزيد مخاطر الإصابة بـ"ألزهايمر"

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دراسة تحذر.. السمنة فى منتصف العمر تزيد مخاطر الإصابة بـ"ألزهايمر" دراسة تحذر.. السمنة فى منتصف العمر تزيد مخاطر الإصابة بـ"ألزهايمر"
سبب آخر لمراقبة محيط الخصر.. فقد أظهرت دراسة جديدة أن وزن الأشخاص فى منتصف العمر لا يؤثر فقط على تطور مرض ألزهايمر، وإنما يؤدى إلى الإصابة المبكرة بهذا المرض.

يشتبه منذ فترة طويلة بأن سمنة منتصف العمر تزيد من مخاطر الإصابة بالزهايمر. غير أن باحثين فى المعهد الوطنى للصحة ألقوا نظرة فاحصة على القضية وقالوا اليوم الثلاثاء إن زيادة الوزن عند سن الخمسين تؤثر على العمر بعد سنوات عندما يهاجم ألزهايمر الإنسان.

ومن بين هؤلاء الذين أصيبوا فى النهاية بالمرض، تبين أن سمنة منتصف العمر تعنى إصابة مبكرة بمرض ألزهايمر.

وتحتاج القضية إلى دراسة أوسع لإثبات صحة هذا الاستنتاج. وقال الدكتور مادهاف ثامبيسيتي، من المعهد الوطنى للشيخوخة، والذى يقود فريق البحث فى صحيفة موليكيولر سيكاترى "الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم الصحى فى منتصف العمر له على الأرجح آثار وقائية طويلة الأمد".

ويعانى نحو خمسة ملايين شخص فى الولايات المتحدة من مرض ألزهايمر، ويتوقع أن يتضاعف العدد عام 2050.
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