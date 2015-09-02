مؤشرات فرز انتخابات الطيارين تشير لتقدم الطيار عمرو نصر

أشارت نتائج الفرز لحوالى 88 ٪ من أصوات أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الطيارين عن فوز الطيار عمرو نصر بمقعد النقيب، فيما حصد المرشح المرشح حسن عنيرة باقي أصوات الناخبين.

ومن المقرر أن يتم إعلان الطيار عمرو نصر نقيبًا للطيارين المدنيين بعد قليل وبعد انتهاء فرز الاصوات ، على أن يتم بعدها فرز أصوات الناخبين علي مقاعد أعضاء مجلس الادارة والتى يتنافس فيها 23 مرشحا منهم 13 فوق السن وهم كلا من الطيارين أحمد مشعل، وأشرف عبد الباقي، وشريف المستكاوى، وشريف محسن، وطارق زهران، وعادل الشرباشي، وعماد أبو العلا، وماجدة مالك، ومحمد أرمان، ومحمد المصرى، ومعتز عبد المعطي، وهشام الشارونى، ووائل الغندور.

كما يتنافس 10 مرشحين تحت السن على عضوية مجلس إدارة النقابة وهم كلا من الطيارين إبراهيم الخشاب، وأحمد توفيق، وأحمد مجدى، وأكرم الخضرى، وعاصم سليمان، وعلى رشدى، وعمرو سماحة، ومحمد على، وهشام السيد، وهيثم البركاوى.