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«الصحة»: غلق باب الكشف الطبى أمام المرشحين 9 سبتمبر

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«الصحة»: غلق باب الكشف الطبى أمام المرشحين 9 سبتمبر «الصحة»: غلق باب الكشف الطبى أمام المرشحين 9 سبتمبر

وزارة الصحة المصرية

أعلنت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أنه سيتم غلق باب الكشف الطبي أمام مرشحي البرلمان يوم 9 سبتمبر الجارى بعد الساعة السابعة مساء.

وقالت الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة فى بيان لها منذ قليل، إنه بناء على الخطاب الوارد من اللجنة العليا للانتخابات برقم 632 اليوم الثلاثاء ، والذي جاء فيه أنه ينبغي عَلى طالب الترشح التقدم لإجراء التحاليل والفحوص في الوقت المناسب قبل انقضاء فترة الترشح يوم 12سبتمبر وعليه استلام التقرير الطبي الخاص به وتسليمه الى لجنة انتخابات المحافظة خلال فترة الترشح التي لن تمتد بعد التاريخ المحدد لها.

وأضافت المجالس الطبية المتخصصة أنه نظرًا لاحتياج التحاليل والفحوص الى فترة زمنية لا تقل عن 72 ساعة حتى تظهر نتائجها فقد تقرر اعتبار يوم الأربعاء 9 سبتمبر –بعد الساعة السابعة مساء هو الموعد الأخير لتقدم راغبي الترشح لبرلمان 2015 لإجراء الكشوفات الطبية.

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